PSG : Areola pour 15ME, mais oui c'est possible !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Installé dans les buts du Paris Saint-Germain en début de saison dernière par Unai Emery, Alphonse Areola a finalement perdu sa place au cours de la saison au profit de Kevin Trapp. Une position qu’il n’a jamais retrouvée. Et ce nouveau rôle de doublure pourrait clairement mettre en péril la place de l’ancien portier du Racing Club de Lens au sein du groupe de Didier Deschamps en Bleus, qui en a fait son troisième gardien derrière Hugo Lloris et Benoît Costil. Du coup, un départ est plus que jamais à l’étude du côté du clan Aréola.

Cela tombe bien, le gardien de 24 ans garde une belle cote en Europe malgré quelques trous d’air la saison passée. En Angleterre, Newcastle en aurait même fait sa priorité, à en croire les informations du magazine France Football. Rafael Benitez, qui a fait remonter les Magpies en Premier League, apprécierait particulièrement le profil du natif de Paris. Une offre à hauteur de 15 millions d’euros est à l’étude. Joe Hart (Manchester City) et Pepe Reina (Naples) sont également sur la short-list de Newcastle. Et si le Napoli venait à perdre son gardien espagnol, il pourrait se tourner vers… Alphonse Areola pour le remplacer. Un véritable jeu de chaises musicales se dessine en Europe à ce poste si particulier de gardien.