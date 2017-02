PSG : Areola ou Trapp, Unai Emery garde secret son choix !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain jouera vendredi soir à Bordeaux son dernier match de Ligue 1 avant le très attendu PSG-Barcelone de mardi prochain en Ligue des champions au Parc des Princes. Depuis samedi soir, tout le monde se demande quel sera le choix d'Unai Emery dans les buts du club de la capitale, la grosse boulette d'Alphonse Areola contre Lille ayant remis un énorme coup de pression sur ce poste, d'autant plus que Kevin Trapp revient seulement de blessure.

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement en Gironde, le technicien espagnol du Paris Saint-Germain a été interrogé sur ce sujet. Et il a tapé en touche, refusant de dévoiler sa décision. « Mon opinion n’a pas changé sur les gardiens. Mardi, il y a eu un doute sur une action importante. Quand un attaquant rate une occasion, c’est une erreur qu’on remarque moins. Quand un gardien fait une erreur et qu’il y a but, c’est plus important. Nous avons aussi encaissé plusieurs buts sur des remises en touche dans notre camp. Les erreurs nous font apprendre. Les gardiens doivent avoir de la confiance mais aussi jouer avec de la sécurité. C’est une action de jeu. Mais les meilleurs joueurs du monde sont passés par des expériences négatives. Que ce soit Trapp ou Areola, ce sont deux bons gardiens (…) Je vais défendre mes deux gardiens, car ils ont beaucoup travaillé et ont aussi fait de très bons matches. Il ne faut pas oublier qu’Alphonse est un jeune gardien, et je rappelle que Didier Deschamps a fait appel à lui », a calmement expliqué Unai Emery,