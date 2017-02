PSG : Areola, Matuidi, D. Luiz… Emery n’est pas un génie

Dans : PSG, Ligue 1.

Les choses sérieuses vont bientôt commencer pour le Paris Saint-Germain, qui a notamment le huitième de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone en ligne de mire.

Le moment choisi par certains observateurs pour dresser le bilan d’Unai Emery depuis son arrivée l’été dernier. Cette fois, c’est Rolland Courbis qui remplit le bulletin de l’entraîneur parisien en tenant compte des matchs importants et de quelques choix forts. Et les résultats sont plutôt moyens.

« Peut mieux faire, c’est comme ça que je juge Emery, a commenté l’ancien coach du Stade Rennais sur RMC. Je me rappelle de matches clés à domicile contre Nice, Monaco, Arsenal ou Ludogorets, je regarde la gestion des gardiens, en plus il dit la faiblesse d’Areola, en bas à gauche… Je regarde le positionnement de Matuidi lors de matchs importants… On peut mieux faire avec cet effectif ! »

La comparaison avec Conte

« Daniel Riolo ne pourra bientôt plus être son avocat. Il parait qu’il y a dans l’air un changement d’organisation avec un 4-2-3-1. A Chelsea, il y a un génie qui s’appelle Conte, il a compris que David Luiz il valait mieux le faire jouer dans une défense à trois, a comparé le technicien français. On peut avoir trois organisations dans une équipe. Un entraîneur a le droit de s’adapter. » Bref, Courbis attend mieux au prochain trimestre.