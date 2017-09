PSG : Aréola le maillon faible du PSG ? Il se défend !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a visiblement essayé de s'offrir un gardien de but durant ce mercato, mais Pepe Reina, qui semblait bien parti pour rejoindre le club de la capitale a finalement été retenu par Naples. Unai Emery a donc décidé de faire d'Alphonse Aréola son numéro 1, Kevin Trapp cirant le banc. Mais vendredi soir, à Metz, le portier français a encore une fois fait passer des frissons dans le dos des supporters et du staff du PSG. Après la pause, sur une passe en retrait de Marquinhos, Alphonse Aréola s'est raté totalement et heureusement pour lui Emmanuel Rivière n'a pas transformé en but sa colossale bourde.

Interrogé après la rencontre, Alphonse Aréola, dont la prestation est évidemment très contestable, était plutôt content de lui. « Ça fait partie des risques de notre jeu. On essaye de repartir toujours de derrière. C’est vrai que Rivière la met dehors. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour moi, aussi. Ça fait partie du risque de notre jeu. La prochaine fois qu’il y aura cette situation, ça me permettra peut-être de ne pas prendre cette décision et de changer mon geste. Est-ce que ça peut me fragiliser ? Non, pas du tout. J’ai eu d’autres ballons derrière. Après ce ballon, on n’a pas arrêté de jouer avec moi, on a continué. L’entraîneur vous l’a dit et il nous l’a dit. Il n’y a pas de hiérarchie claire. On sait qu’avec lui, c’est au mérite. A moi de continuer à travailler et de montrer tous les jours que je suis prêt à jouer le week-end », a expliqué Alphonse Aréola. Il y a effectivement un peu de boulot à quelques jours du début de la Ligue des champions.