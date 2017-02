PSG : Areola, l'exemple qui montre que Paris va perdre la L1

Dans : PSG, Ligue 1.

Rentré en jeu à la place du nouveau titulaire Kevin Trapp, lors du match dominical du Paris Saint-Germain contre Monaco (1-1), Alphonse Areola est montré du doigt par certains consultants...

En football, certains matchs nuls ressemblent à des défaites. Et le 1-1 concédé dimanche soir par le PSG en toute fin de rencontre contre Monaco fait clairement partie de cette catégorie-là. Après avoir ouvert le score sur un penalty de Cavani à dix minutes de la fin, le club de la capitale pensait réaliser un grand coup en revenant aux basques de l'ASM... mais c'était sans compter sur le talent de Bernardo Silva, qui a égalisé d'une frappe lointaine à la 93e minute de jeu. Sur cette action, la défense parisienne est fautive, tout comme Alphonse Areola, qui n'est pas exempt de tout reproche par rapport à son positionnement. Après avoir remplacé Kevin Trapp, blessé, le gardien français a donc encaissé le premier but de Paris en 2017 en championnat. Et celui-ci vaut très cher, comme le confirme Bruno Salomon...

« Ce match nul ne passe pas. Cette égalisation va peut-être coûter très cher au PSG. A 1-0, tu bétonnes, tu ne te fais pas avoir sur une frappe comme ça. Certes, il reste 16 matches en Ligue 1. Beaucoup de points à prendre, ou à perdre… Mais j’ai eu le mauvais pressentiment de voir le futur champion de France : Monaco. Une équipe qui a aussi une chance que le PSG a connue par le passé. Des coups du sort qui arrivent à l’adversaire. Exemple : Trapp qui fait un gros match, qui est décisif et qui se blesse. Et qui est en partie responsable sur l’égalisation ? Son remplaçant. Et puis il y a un banc à Monaco où on ne fait pas la tête. L’inverse du PSG avec Di Maria qui boudait. Je peux me tromper, mais je ne le sens pas bien », a déclaré le journaliste de France Bleu, qui estime donc que le PSG va droit dans le mur cette saison... surtout si Areola continue sur sa mauvaise lancée.