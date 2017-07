PSG : Après Neymar, le PSG veut Mbappé pour un mercato historique !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Le président de la Liga n'a peut-être pas fini de s'étouffer concernant le marché des transferts sauce Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale paraît avoir le désir non pas de frapper fort, mais tout simplement de réaliser le plus grand mercato estival de l'histoire du football. Rien que cela.

Confirmant les informations de @ParisUnited6, RMC affirme que les dirigeants du PSG n'ont pas totalement renoncé à l'idée de faire venir Kylian Mbappé lors de cet été 2017 de folie. Et même si pour l'instant la priorité est de finaliser la venue de Neymar, ce qui mobilise toutes les énergies, le Paris Saint-Germain n'a pas laissé de côté l'attaquant français dont il se disait la semaine passée qu'il pourrait faire l'objet d'un transfert au Real Madrid pour 180ME. « En parallèle, le PSG garde le contact avec l’entourage de Kylian Mbappé. Les discussions continuent entre les deux parties. Le néo-international français de 18 ans est de plus en plus ouvert à un départ. Les deux clubs les plus pressants sur le dossier sont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain », explique RMC. @ParisUnited6 précisait qu'Olivier Létang, ancien directeur sportif du PSG qui travaille désormais dans un gros cabinet d'agents de joueurs, discutait chaque jour avec les parents de Kylian Mbappé au nom du club de la capitale.