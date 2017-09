PSG : Après le mercato, Antero Henrique chasse la taupe

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouveau directeur sportif du PSG, Antero Henrique a fait une entrée remarquée à ce poste en bouclant l’arrivée de trois énormes stars du football : Daniel Alves en gagneur expérimenté, Neymar en superstar, et Mbappé en jeune prodige. Le dirigeant portugais s’est offert une légitimité sans égale pour ceux qui ne le connaissaient pas avant son arrivée. Mais accompagné par Maxwell et avec l’appui d’Unai Emery, Henrique a aussi procédé à d’autres changements dans la structure du club ou dans la vie quotidienne. Ainsi, comme le raconte L’Equipe, depuis la tournée américaine, une décision a été prise pour interdire l’accès au vestiaire à de nombreux intervenants, qui polluaient la vie de groupe.

Si le staff technique et médical y a bien sûr toujours accès, c’en est terminé avec les attachés de presse, personnels ou du club ainsi que les médias internes. Unai Emery l’avait déploré pendant l’été, ses causeries, les petites embrouilles ou même les discussions en petit comité, finissaient trop souvent par arriver dans les médias quelques jours après. Maxwell a aussi été alerté par le fait que trop d’oreilles trainaient dans le vestiaire parisien, qui a donc été quelque peu privatisé pour en préserver le secret et la convivialité également. Pour un but évident : la fin des fuites vers les médias en ce qui concerne les discussions internes au groupe.