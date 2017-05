PSG : Antero Henrique déjà au travail avant de signer le 1er juillet ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si la saison semble devoir se finir étrangement au Paris Saint-Germain, la quête éventuelle d'une 11e Coupe de France ne suffisant pas à faire oublier les gros bugs connus en Ligue des champions et en Ligue 1, le PSG prépare activement le prochain exercice. Et si le départ d'Olivier Létang est acté, et celui de Patrick Kluivert possible, la venue d'Antero Henrique comme patron du secteur sportif paraît également avoir été décidé dans les faits, même si l'ancien directeur sportif du FC Porto n'a officiellement rien signé. A Bola affirmant cependant ce lundi que cela sera chose faite le 1er juillet prochain.

Car en attendant l'officialisation de cet accord, et selon PSGUnited, Antero Henrique aurait déjà entamé les manoeuvres auprès de différents agents au nom du Paris Saint-Germain afin de ne pas avoir à trop traîner lors du prochain mercato. Nasser Al-Khelaifi a donné le feu vert à ce proche de Jorge Mendes pour qu'il active ses réseaux et soit déjà le représentant officieux du PSG avant de le devenir officiellement une fois le ménage fait au sein du club de la capitale.