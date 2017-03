PSG : Ancelotti, Blanc, Emery… Dugarry recadre Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Enervé après l’humiliation vécue à Barcelone (6-1) mercredi en Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi va sûrement réfléchir concernant l’avenir d’Unai Emery.

L’entraîneur parisien est-il toujours l’homme de la situation ? Pour Christophe Dugarry, la réponse est évidente. « Il faut que ce club trouve de la stabilité. C’est essentiel si un jour ce club veut gagner la Ligue des Champions. Il ne peut pas changer d’entraîneur au moindre mauvais résultat », a conseillé le consultant de RMC, qui se souvient de l’éviction de Carlo Ancelotti pour une défaite contre Reims, et du licenciement de Laurent Blanc à cause d’une élimination en C1 contre Manchester City.

« Il faut lui incomber cette défaite, mais je pense qu’il faut lui incomber aussi cette belle victoire au match aller (4-0). Je pense que quand on choisit un entraîneur, on le choisit aussi pour autre chose qu’un match gagné ou perdu, a poursuivi l’ancien Marseillais au sujet de l’Espagnol. Si le PSG veut grandir, il faut garder Unai Emery et continuer à travailler avec lui et améliorer des choses. Il y a des choses qui ont été ratées mais ce n’est pas que de la faute d’Unai Emery. »

Dugarry demande du temps pour Emery

« Je me refuse à penser que c’est une pipe ou un mauvais entraîneur, a-t-il lâché. Il a gagné trois Ligues Europa, ce n’est pas par hasard non plus. Ce monsieur a besoin de temps pour se faire à ses joueurs, ce club, cet environnement qu’il ne maîtrise pas, la langue aussi. Lui aussi a besoin de progresser. Il va apprendre de ses erreurs, de ses fautes et je pense qu’il faut le garder. C’est capital pour le club. » A en croire la presse espagnole, l’ancien coach du FC Séville ne serait pas menacé. Pour l’instant...