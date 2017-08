PSG : Alves et Neymar en mission pour une nouvelle recrue

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le marché des transferts du Paris Saint-Germain n’est pas terminé, car aussi prestigieux soit-il pour le moment, il n’y a finalement que trois joueurs qui ont signé.

Le nom d’Alexis Sanchez est toujours évoqué, en dépit de la fermeté d’Arsenal de le conserver pour sa dernière année de contrat. Mais la position du club londonien pourrait bien changer rapidement si jamais son attaquant émettait clairement le désir de partir, ce qui n’est pas le cas actuellement, et si une grosse offre arrivait dans la foulée. En ce qui concerne la première partie de l’affaire, le PSG a envoyé deux de ses plus prestigieux représentants pour faire craquer le Chilien.

Il s’agit tout simplement de deux de ses dernières recrues et d’anciens coéquipiers de Sanchez à Barcelone : Daniel Alves et Neymar. Selon El Mercurio, les Brésiliens tentent de convaincre le Chilien de faire le grand saut pour venir renforcer ce PSG qui ressemblerait de plus en plus à une « Dream Team ». Pour le moment, Alexis Sanchez n’envisage toujours pas de changer d’air, même si le PSG se tient visiblement prêt à bondir en cas de bouleversement dans ce dossier.