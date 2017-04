PSG : Allo, allo, Di Maria révèle le secret de ses célébrations

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plusieurs matches, Angel Di Maria célèbre ses buts avec le Paris Saint-Germain en simulant un appel téléphonique, puis en faisant son plus classique coeur. Tout le monde s'est interrogé sur la signification de ce geste de l'attaquant argentin du PSG, différentes théories étant faites. Mais, sur le site officiel du club de la capitale, Angel Di Maria a mis fin au mystère de cet appel téléphonique simulé à chaque but.

« C’est pour ma fille. En général, je suis peu à la maison, avec les séances d’entraînement, les matches, la sélection argentine… Chaque fois que je marque, je fais donc ce geste. On parle surtout par téléphone. Elle voulait que je fasse cela, et ce que nous demandent nos enfants, on le fait ! », a expliqué l’ailier du Paris Saint-Germain, qui ne téléphonait donc pas à son agent, aux dirigeants du PSG ou autre thèse avancée depuis qu'Angel Di Maria faisait cette célébration pour ses buts. Le secret étant désormais dévoilé, Di Maria va probablement devoir passer à autre chose.