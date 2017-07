PSG : Alexis Sanchez prêt au clash avec Wenger et Arsenal !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le dossier Neymar ne s'annonce pas simple pour le Paris Saint-Germain, mais celui d'Alexis Sanchez pourrait bien être plus compliqué que prévu. Samedi, en marge d'un match amical perdu par Arsenal contre Chelsea, Arsène Wenger a prévenu que les Gunners avaient décidé de ne pas vendre l'attaquant chilien, et que le possible accord trouvé par le joueur avec le PSG était une pure invention journalistique. De quoi calmer tout le monde.

Mais ce dimanche, Le Parisien affirme que les choses ne sont pas aussi simples qu'Arsène Wenger veut bien le dire. En effet, le Paris Saint-Germain n'a encore rien proposé aux Gunners pour Alexis Sanchez, et que si le PSG colle 40ME sur la table des négociations, le board d'Arsenal pourrait céder, conscient que dans six mois l'attaquant chilien sera totalement libre de signer où il le souhaite. De plus, le quotidien francilien croit savoir qu'Alexis Sanchez, déterminé à quitter les Gunners, est prêt à se lancer dans un bras de fer avec le club londonien. Voilà qui pourrait inciter Arsène Wenger à réfléchir et à probablement changer d'avis.