PSG : Alexis Sanchez et Neymar poussent Lucas dehors

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Alors que le Paris Saint-Germain négocie actuellement les arrivées d'Alexis Sanchez et de Neymar, Lucas Moura pourrait bien faire le chemin inverse en partant cet été.

Ces derniers jours, le club de la capitale française a lancé les grandes manœuvres. En tentant de recruter Alexis Sanchez et Neymar, Paris est en train de réaliser le plus gros coup double de son histoire... en déboursant 272 ME. Désireux de quitter Arsenal cet été, l'attaquant chilien a rencontré Antero Henrique vendredi pour négocier son contrat, et l'ailier brésilien aurait décidé de rejoindre Paris cet été. Si ces deux arrivées venaient à se confirmer dans les prochains jours, le PSG va devoir dégraisser son effectif. D'abord d'un point de vue sportif puisque Paris compterait alors onze joueurs pour trois postes offensifs, mais aussi d'un point de vue financier, le club francilien devant alléger sa masse salariale et vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA.

Si les joueurs indésirables, comme Ben Arfa et Jesé, vont partir, d'autres vont devoir emboîter le pas. Et ce sera sûrement le cas de Lucas Moura. Même s'il souhaite rester à Paris cet été, l'attaquant brésilien pourrait être le premier à faire les frais de la potentielle arrivée des deux nouvelles stars. En effet, selon Onze Parisien, l'attaquant de 24 ans serait tout proche de la Roma. Lucas « serait en contact très avancé avec le club italien et un accord pourrait être trouvé avant la fin du mois de juillet ». Dans le viseur de Monchi depuis plusieurs semaines, le Brésilien vivrait donc actuellement ses dernières heures sous le maillot du PSG durant la tournée estivale aux USA...