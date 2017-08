PSG : Alexis Sanchez est à Paris pour négocier avec le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Tandis que du côté d'Arsenal on veut essayer de négocier une prolongation de contrat avec une grosse hausse de salaire, Alexis Sanchez ne semble pas avoir les mêmes intentions. Car l'attaquant chilien, qui n'était pas dans le groupe des Gunners vendredi soir pour la reprise de la Premier League contre Leicester semble vouloir encore discuter avec le Paris Saint-Germain.

Et selon Bertrand Latour, journaliste pour RTL et consultant de L'Equipe TV, Alexis Sanchez a fait le voyage jusqu'à Paris ce week-end afin de causer de tout cela avec les dirigeants du PSG. Il serait même actuellement dans un palace parisien avec sa famille, mais également son représentant pour négocier ce qui peut l'être. Reste qu'Arsène Wenger semble toujours inflexible dans ce dossier, et qu'Alexis Sanchez ne pourra partir d'Arsenal que si les Gunners l'acceptent. Et pour l'instant c'est mal parti.