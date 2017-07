PSG : Alexis Sanchez est à Paris, il finalise son contrat

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alexis Sanchez, qui était encore en vacances en raison de sa participation à la Coupe des Confédérations jusqu’au début du mois de juillet, a interrompu ses congés pour arriver à Paris.

Le PSG, qui s’était déjà mis d’accord avec le Chilien, a visiblement trouvé un terrain d’entente avec Arsenal et loge ainsi l’attaquant au Royal Monceau, un hôtel parisien du VIIIe arrondissement, annoncent Paris United et Canal Supporters. Il y finalise les derniers détails de son contrat en compagnie d’Antero Henrique, ce qui lui permettra de devenir officiellement parisien dès qu’Arsenal et le PSG auront conclu totalement les négociations. Un recrutement en très bonne voie donc pour l’ancien barcelonais, qui avait quitté le club catalan en 2014, poussé à partir par un certain… Neymar.