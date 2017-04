PSG : Paris a peur de casser la machine Cavani au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Edinson Cavani n’a jamais caché que le départ de Zlatan Ibrahimovic lui avait fait le plus grand bien.

Il faut dire que l’Uruguayen évolue désormais en pointe, où il empile les buts et les matchs. Cette saison, ses concurrents se sont nommés Augustin, Ben Arfa puis Guedes, et autant dire qu’ils n’ont pas existé par rapport à l’ancien napolitain. Alors, à l’heure où le PSG est passé aux choses sérieuses dans les négociations avec Alexis Sanchez, le club pèse le pour et le contre du recrutement du Chilien.

« Le club et sa cellule de recrutement ouvrent alors le dossier Alexis Sanchez, capable de jouer (et admirablement) à tous les postes de l’attaque dans un 4-3-3. Or Alexis Sanchez vaut mieux ou plus qu’une doublure de l’Uruguayen. Faut-il le mettre dans les pattes de Cavani ? C’est aussi une question que l’on se pose au PSG », a fait savoir Le Parisien dans son édition de ce vendredi. Car à l’heure actuelle, avec Di Maria, Draxler, Lucas et un Pastore qui revient bien, l’attaquant d’Arsenal serait surtout un concurrent pour Edison Cavani, lui qui a appris à jouer dans l’axe avec réussite au sein du club londonien. Reste à savoir ce qu’en pensera cet été la nouvelle direction sportive, puisque du changement devrait aussi s’opérer à ce niveau au PSG.