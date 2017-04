PSG : Alexis Sanchez à Paris, une mauvaise nouvelle tombe

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Depuis quelques semaines, l'affaire semblait presque entendue, Alexis Sanchez s'apprêtait à quitter Arsenal pour rejoindre le Paris Saint-Germain, l'attaquant chilien des Gunners n'ayant pas l'intention de prolonger avec le club londonien et Arsenal refusant de vendre son joueur à d'autres clubs de Premier League.

Mais ce lundi, au lendemain de la qualification du club d'Arsène Wenger pour la finale de la Cup, avec un but signé Alexis Sanchez, le coach français des Gunners a jeté un sacré froid. « Alexis sera encore là la saison prochaine, car il a un contrat avec Arsenal et j’espère même que nous allons prolonger ce contrat », a expliqué Arsène Wenger, qui n'envisage pas un départ du buteur chilien pour le PSG ou ailleurs. Reste quand même que Sanchez a son mot à dire, car on voit mal ce dernier passer sa dernière année de contrat à Arsenal sans prolonger. Les prochaines semaines devraient être intéressantes dans un dossier où Nasser Al-Khelaifi semble avoir déjà largement avancé ses pions.