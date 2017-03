PSG : Alain Roche dit pourquoi la remontada ne se fera pas

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain sera grandissime favori dans la course aux quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG débarquant au Camp Nou avec l'avantage de son énorme victoire 4-0 au Parc des Princes. Mais, après avoir fait profil bas suite à cette déroute à Paris, les choses ont radicalement changé, et du côté du FC Barcelone on n'a que le mot remontada à la bouche. Il est vrai que les deux derniers cartons réussis par le Barça en Liga ont redonné le moral de la MSN. Tout le monde semble désormais y croire du côté catalan. Pour Alain Roche, même si le FC Barcelone est l'une des rares équipes à pouvoir renverser la situation, ce cas de figure est hautement improbable. Et le consultant de Canal+ de dire pourquoi.

« S’il y a une équipe qui le peut le faire, c’est bien Barcelone, avec ses talents. Mais cela ne me paraît pas possible parce que le PSG a confiance en lui, apprend de ses erreurs et possède un entraîneur qui connaît très bien le Barça. Les Parisiens sont sûrs de leur fait. Ils sont en mission et sont capables de tenir. Barcelone doit remonter quatre buts et va s’exposer. Les Catalans vont avoir des doutes, hésiter entre partir à l’abordage et se découvrir. Attaquer c’est bien, mais il faut trouver l’équilibre (…) Je m’attends à une révolte de Barcelone, qu’il fasse le jeu, mais devant, Paris va très vite, possède beaucoup de joueurs très techniques. Paris marquera au Camp Nou, explique, dans Le Parisien, Alain Roche, qui estime que l’entame de ce Barça-PSG sera probablement décisive. S’ils ne veulent pas redonner confiance à l’adversaire, il faut tenir le premier quart d’heure. Barcelone ne va pas attendre les quinze dernières minutes pour presser. Donc cela se joue beaucoup à ce moment-là. »