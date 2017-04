PSG : Al-Khelaifi vient de sortir le chéquier, Matuidi hésite !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La situation entre Blaise Matuidi et le Paris Saint-Germain semblait relativement figée depuis des semaines, puisque l'offre de prolongation transmise il y a plusieurs mois par le club de la capitale à son milieu international n'évoluait plus. Au point que le départ de Blaise Matuidi semblait presque être acté. Mais, coup de théâtre ce samedi, puisque Le Parisien affirme que les dirigeants du PSG auraient transmis ces derniers jours une nouvelle offre au milieu de terrain. Et cette proposition de prolongation jusqu'en 2020 serait assortie d'une hausse de salaire conséquente pour Blaise Matuidi, lequel n'appréciait pas que la première offre transmise à l'automne soit neutre sur le plan salarial.

Cependant, si ce retour de Nasser Al-Khelaifi à la table des négociations fait ouvertement réfléchir Blaise Matuidi, ce dernier serait tout de même très tenté de partir du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. « La perspective d’une année de Coupe du monde, son équilibre personnel et cette nouvelle proposition de contrat du PSG pourraient l’inviter à rester à Paris. Mais son envie profonde de découvrir à 30 ans un autre environnement l’inciterait toujours au départ », affirment nos confrères du Parisien. Blaise Matuidi va désormais devoir trancher.