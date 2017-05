PSG : Al-Khelaïfi va piquer à l'Atlético Madrid son directeur sportif !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

La saison se termine, le grand chantier va bientôt pouvoir commencer au Paris Saint-Germain. Si Unai Emery devrait rester une saison supplémentaire dans la capitale, l’avenir d’Olivier Létang est lui scellé. Le directeur sportif du PSG va quitter son poste d’ici quelques jours, et Nasser Al-Khelaïfi a fait du recrutement de son remplaçant la priorité absolue avant d’entamer de manière concrète le mercato, et notamment le dossier Alexis Sanchez.

Ces dernières semaines, deux noms reviennent avec insistance pour prendre la suite d’Oliver Létang : Andrea Berta et Antero Henrique. Selon les informations du média espagnol As, et malgré la présence du dernier dans la capitale la semaine passée, le Paris Saint-Germain a finalement choisi le premier cité, en poste à l’Atlético Madrid depuis 2013. A 45 ans, le bras droit de Diego Simeone chez les Colchoneros pourrait donc être intronisé très rapidement par Nasser Al-Khelaïfi et il aura assurément du pain sur la planche dès le mois de juin pour renforcer l’effectif du PSG. Il faudra tout de même trouver un accord avec le club madrilène, mais étant salarié Andrea Berta a la possibilité de démissionner s'il désire rejoindre le Paris Saint-Germain. De plus, le quotidien sportif espagnol affirme que les dirigeants de l'Atlético ne se battront pas réellement pour convaincre Berta de rester.