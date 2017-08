PSG : Al-Khelaïfi rembarre le Barça pour Di Maria !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cette fin de mercato s’annonce complètement folle et il y a fort à parier que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’y seront pas étrangers. En effet, les deux clubs ont déjà rythmé l’été avec le transfert de Neymar et ont encore bien des ambitions (différentes) sur le marché des transferts dans ce money-time. Fan de Philippe Coutinho, les dirigeants catalans se seraient résignés devant la position inflexible de Jürgen Klopp, qui a fermé la porte à un départ de son prodige brésilien.

Devant ce refus catégorique, le FC Barcelone avait bien l’intention de se rabattre sur Angel Di Maria, titulaire en ce début de saison à Paris malgré l’arrivée de Neymar et la bonne condition physique de Javier Pastore. A en croire les informations du Parisien, le PSG n’a aucunement l’intention de céder Angel Di Maria au mercato, à Barcelone ou ailleurs. Ainsi, une discussion téléphonique aurait eu lieu entre Josep Bartomeu et Nasser Al-Khelaïfi et le président parisien aurait signifié à son homologue barcelonnais qu’il n’y avait aucun bon de sortie accordé à l’ancien joueur du Real. Un nouveau coup dur pour le dauphin du Real Madrid en Liga, et une nouvelle preuve de l’autorité retrouvée par le PSG cet été.