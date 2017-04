PSG : Al-Khelaïfi offre les clés du PSG à Wenger

Dans : PSG, Ligue 1.

Bientôt en fin de contrat à Arsenal, Arsène Wenger a pris sa décision. Le problème, c’est que le manager des Gunners n’a encore rien annoncé.

Pas même à ses dirigeants qui lui ont proposé une prolongation. Ni au Paris Saint-Germain qui tente de l’attirer depuis des années. En effet, le club de la capitale pense toujours à installer le Français sur son banc, révèle le Daily Star. Alors que Nasser Al-Khelaïfi soutient publiquement son coach Unai Emery, malgré l’humiliation à Barcelone en Ligue des Champions, le président du PSG aurait indiqué à Wenger que le poste d’entraîneur ainsi qu’un contrat de trois ans l’attendaient à Paris s’il décidait de quitter Arsenal.

Autrement dit, le technicien espagnol n’aurait plus son destin entre les mains, et ce peu importe ses résultats en fin de saison. Mais à en croire la presse anglaise, l’Alsacien serait plutôt parti pour rester à Londres… et pour sauver la tête d’Emery au passage. On en saura peut-être plus après le choc entre les Gunners et Manchester City dimanche (17h), sachant qu’une défaite confirmerait définitivement le divorce entre Wenger et les supporters d’Arsenal.