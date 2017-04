PSG : Al-Khelaifi : « La saison commence pour le Paris SG »

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Nasser Al-Khelaifi (président du PSG après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue) : « Je suis très heureux pour le club, pour les joueurs, pour le coach et le staff, pour les supporters. On a mérité ce trophée qui arrive après un moment très difficile à Barcelone. Mais là, on a montré le vrai visage du Paris Saint-Germain. Si on joue comme ça chaque match, personne ne peut nous battre. On a montré le grand niveau du PSG (…) Aujourd’hui la saison commence pour nous. Maintenant, on est là et on est fort. Cela va nous donner de la confiance, mais ce qui compte ce n’est pas seulement la victoire, mais surtout la manière dont nous avons gagné ce match. On a répondu à toutes les critiques (…) Le vrai objectif c’est de gagner le championnat. On est à trois points, mais je suis très confiant, on va gagner. »