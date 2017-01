PSG : Al-Khelaifi fait confiance à Emery pour sortir le Barça

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé en marge du tournoi de Doha, Nasser Al-Khelaifi, qui est le président de la Fédération de tennis du Qatar, a évoqué le Paris Saint-Germain et notamment la future confrontation à venir contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Pour le président du PSG, même si le Barça est un monstre européen, le club de la capitale a clairement ses chances. Et pour cela Nasser Al-Khelaifi compte sur le coaching d'Unai Emery, à qui il a renouvelé son soutien ferme et total.

« Notre objectif est de toujours gagner. Barcelone possède l’une des meilleures équipes au monde et de grands joueurs. Cela sera dur mais je suis confiant. J’ai confiance en mes joueurs et en mon entraîneur. Ils feront tout pour gagner. Je fais 100 % confiance à Unai Emery », a fermement fait savoir le dirigeant qatari, histoire de montrer que le doute ne l'habite pas malgré les résultats mitigés du Paris Saint-Germain lors de la première partie de saison. Reste à savoir ce qu'il en sera de toute cette confiance accordée au technicien espagnol si le PSG passe à la trappe face au Barça.