PSG : Al-Khelaifi et le fair-play financier, ça rigole presque !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Présent ce mercredi midi en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi a bien évidemment été interrogé sur l'annonce par l'UEFA d'une enquête sur les conditions financières du mercato réalisé par le Paris Saint-Germain. Plutôt tranquille, le patron du PSG a clairement fait savoir qu'il ne craignait rien concernant le fair-play financier, refusant même de polémiquer avec d'autres clubs.

« Je suis très confiant, l’UEFA fait ce qu’elle veut. Avec l'UEFA, le PSG a toujours été très transparent. J'ai dit à l'UEFA que s’ils voulaient un bureau dans nos locaux, on les accueillera avec grand plaisir (sourire). On est très confiants par rapport au fair-play financier, on n'a rien caché (...) Le PSG travaille sur ce projet en respectant les règlements. Les autres clubs ne m'inquiètent, on respecte les règlements, que ce soit celui de la FIFA, de l'UEFA...Si les autres clubs ne sont pas contents... ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est le projet du PSG, les autres ne m'intéressent pas », a lancé Nasser Al-Khelaifi, qui a rappelé qu'il se réjouissait de voir Kylian Mbappé rester en France.