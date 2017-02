PSG : Al-Khelaïfi : « C’est un truc de fou »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après la victoire 4-0 face à Barcelone : « C’est un truc de fou. C’est magnifique pour nous, pour le club, les joueurs et le coach. On y croyait, j’avais un bon sentiment. J’ai vu que tout le monde était prêt, Kimpembe, Rabiot, ils étaient là. J’espère que ça va passer. Ce n’était que la première mi-temps, il reste à finir le travail là-bas. On mérite cette victoire ce soir, et on peut en profiter ce soir. Je suis vraiment très fier de tout le monde ». (source bein SPORTS)