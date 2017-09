PSG : Al-Khelaifi avoue ne pas écouter ce que dit Aulas

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Depuis des semaines, Jean-Michel Aulas ne rate pas une occasion de parler du Paris Saint-Germain et de son incroyable mercato. Même s'il précise être ami avec Nasser Al-Khelaifi, le président de l'Olympique Lyonnais cogne fort sur le financement qatari du PSG, et il a choisi de rejoindre le clan des opposants au Paris Saint-Germain en Europe, là où les clubs français sont plutôt solidaires du PSG.

Mardi soir, en marge de la probante victoire du Paris SG à Glasgow, Nasser Al-Khelaifi n'a pas échappé à une question sur les attaques musclées régulières de Jean-Michel Aulas, et cela alors que le PSG et l'OL s'affronteront dimanche soir en Championnat au Parc des Princes. Pour le président du Paris Saint-Germain, les déclarations de son homologue ne comptent pas...et pour cause. « Franchement, ce qu’il dit ou ne dit pas... Honnêtement, je ne l’écoute pas », a lancé, sourire en coin, Nasser Al-Khelaifi, qui n'a toutefois pas conseillé à Jean-Michel Aulas d'aller prendre un café. Mais comme dimanche dernier lors d'OL-EAG, on peut être certain que dans les tribunes du Parc des Princes le président de Lyon et celui du PSG feront ami-ami.