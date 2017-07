PSG : Al-Khelaïfi a trouvé le rôle parfait pour Maxwell

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le 30 juin dernier, Maxwell n’est plus officiellement lié au Paris Saint-Germain puisque son contrat de joueur a expiré. Néanmoins, l’aventure n’est pas pour autant terminée entre l’international brésilien et le club de la capitale puisque, comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines maintenant, l’ancien latéral du FC Barcelone va intégrer l’organigramme du PSG. Et ce mardi, nos confrères du Parisien apportent certaines précisions sur le futur rôle de l’ancien numéro 17 du club.

Maxwell, qui a récemment rencontré le directeur sportif Antero Henrique, devrait avoir un rôle « d’adjoint » du Portugais selon le quotidien régional. Outre un rôle de représentation du club lors des tirages au sort de Ligue des Champions par exemple, le gaucher devra également et surtout « servir de relais entre la direction du club et le vestiaire ». Un rôle qu’il a déjà commencé à exercer puisque c’est lui qui aurait raisonné Marco Verratti à Ibiza, au moment où l’Italien était en plein bras de fer pour rejoindre le FC Barcelone. Visiblement, ce nouveau job devrait convenir à merveille à un joueur qui a toujours fait l’unanimité, partout où il est passé.