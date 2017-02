PSG : Accord pour la prolongation de Marquinhos jusqu'en 2021 ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncée depuis quelques semaines, la prolongation de Marquinhos au Paris Saint-Germain serait bouclée. Yahoo affirme que le défenseur brésilien va signer un nouveau contrat jusqu'en 2021.

Actuellement lié jusqu'en 2019 avec le PSG, Marquinhos n'a pas caché son désir de rester dans la capitale, malgré l'intérêt affirmé de plusieurs grands clubs européen. Et ce souhait du défenseur recruté en 2013 à l'AS Rome est à priori en passe d'être exaucé. En effet, le média annonce ce dimanche que les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Marquinhos ont trouvé un accord, et que ce dernier va signer pour deux ans de plus, avec évidemment une augmentation de salaire.

Selon Yahoo, l'officialisation de cette prolongation de contrat de Marquinhos devrait intervenir assez rapidement, même si notre confrère ne se mouille pas trop sur le timing de cette annonce. Nasser Al-Khelaifi continue donc sa politique de prolongation des cadres du PSG, une attitude clairement revendiquée par le patron qatari du Paris Saint-Germain