PSG : Absent à l’aller, ce joueur parisien fait flipper Barcelone

On le reconnaît sans mal à Barcelone, même si le club catalan a ces dernières années pris l’habitude de passer quelques cartons dans son antre du Camp Nou, remonter le score face au PSG semble particulièrement compliqué.

Le Barça n’est pas dans sa meilleure forme, soit tout le contraire de Paris à l'approche du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions. En plus de cela, un joueur a fait un retour fracassant ce dimanche contre l’OM avec une titularisation surprise et une performance de premier choix. Il s’agit bien sûr de Javier Pastore, qui a même le droit à un article du journal catalan Sport, avec un titre explicite « Attention Barça, Pastore est de retour ».

C’est dire si la capacité de l’Argentin a joué entre les lignes et à faire la passe qui fait mal inquiète au sein du FC Barcelone, où on se souvient que Javier Pastore avait pris ses aises au Camp Nou en 2012-13, passant tout proche de provoquer la chute de la formation de Lionel Messi. Et comme les Parisiens n’ont pas oublié la faculté d’El Flaco à être décisif dans les grands rendez-vous, autant dire que le retour en forme de l’Argentin est aussi mal vu à Barcelone, que bien vu à Paris.