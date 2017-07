PSG : A quoi donc sert Maxwell ? Il se le demande un peu...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Retraité des terrains depuis le 27 mai dernier, Maxwell occupe déjà une place centrale au sein de l'organigramme sportif du Paris Saint-Germain. Mais son rôle est encore flou...

Après avoir pris sa retraite sportive à l'issue de la victoire du PSG en finale de la 100e édition de la Coupe de France contre Angers, Maxwell s'est très rapidement mué en un très bon dirigeant. Apposé aux côtés d'Antero Henrique, le nouveau directeur sportif parisien, l'ancien latéral gauche a été très précieux dans l'arrivée remarquée de Dani Alves. Et avec son collègue portugais, le Brésilien est même en train de réaliser le plus gros coup de l'histoire du PSG sur le marché des transferts en tentant de recruter Neymar et Alexis Sanchez. Malgré toute l'importance qu'il a pris en l'espace de quelques semaines, Maxwell ne connaît pas encore son rôle exact au sein du club de la capitale.

Actuellement présent avec la délégation parisienne aux Etats-Unis pour la tournée estivale, l'ancien joueur de Barça « ne devrait pas endosser le rôle de directeur sportif adjoint au PSG », selon L'Equipe. Même si ses missions le poussent vers ce statut, Maxwell n'aura pas ce titre exact. Va-t-on assister au retour du poste de « directeur du football » ? Pas sûr quand on sait la trace que Patrick Kluivert a laissé à Paris...