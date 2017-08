PSG : A Paris, Neymar gagnera 1 euro...par seconde

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La signature de Neymar au Paris Saint-Germain est un grand événement sportif, le club de la capitale s'offrant un des meilleurs footballeurs du monde. Mais c'est aussi un transfert qui fait parler de par son aspect économique. Car si on parle beaucoup des 220ME que le PSG doit verser au FC Barcelone pour faire sauter la clause libératoire de la star brésilienne, il ne faut pas oublier que Neymar touchera 30ME par saison à Paris, et cela à priori pour les cinq ans du contrat promis à l'attaquant.

Cela fait donc 150ME sur la durée totale du contrat, soit 2,5ME par mois, 564.000 euros par semaine, 80.000 euros par jours, 3.000 euros par heures, 60 euros par minute et 1 euro par seconde si l'on arrondit. De quoi forcément laisser songeur, même s'il y a bien longtemps que l'économie du football a franchi des frontières inconnues dans notre pays. Mais, Neymar a un prix et si le Paris Saint-Germain accepte de le payer, c'est très probablement parce que le joueur rapportera également des sommes colossales à son club. Car avec ses 50ME, la star brésilienne fait aussi bien que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (hors contrats publicitaires), mais pas mieux.