PSG : A Paris depuis six ans, Pastore est surpris par sa carrière

Dans : PSG, Mercato.

Considéré comme la première recrue phare du PSG de l’ère QSI, Javier Pastore est un joueur qui, six ans après, est toujours aussi difficile à juger.

Son talent est indéniable, sa faculté à bien faire jouer ses coéquipiers aussi, mais son irrégularité puis ses blessures ont freiné son éclosion. Son avenir a souvent été évoqué, mais l’Argentin, qui possède toujours un copieux salaire et un contrat en béton, a souvent fait savoir qu’il n’avait aucune raison de changer d’air tant qu’il avait la confiance de ses dirigeants. C’est pourtant un scénario qu’il était loin d’envisager lorsqu’il a rejoint le PSG en provenance de Palerme, et qu’il se voyait bien faire comme beaucoup de footballeurs, à savoir relever de nouveaux défis à droite ou à gauche.

« Avant, je pensais toujours que j’allais changer de club tous les 2 ou 3 ans pour avoir de nouveaux objectifs et vivre de nouvelles expériences. Mais là je me sens bien dans ce club et c’est difficile de songer à partir », a confié El Flaco à ESPN. Une manière de rappeler que si la fin de la saison approche et qu’une petite révolution pourrait avoir lieu après l’échec européen, Pastore ne se sent pas concerné par la rubrique transferts.