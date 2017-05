PSG : 65ME pour Alexis Sanchez, le Bayern défie le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

C'est un secret de Polichinelle, le Paris Saint-Germain a très envie de s'offrir Alexis Sanchez lors du prochain mercato, l'attaquant chilien d'Arsenal semblant avoir fait le choix de quitter les Gunners cet été. Mais si le PSG est souvent considéré comme le favori pour recruter Alexis Sanchez, le Sunday Telegraph affirme que le club de la capitale pourrait avoir un nouveau concurrent dans ce dossier et non des moindres.

Car si Arsène Wenger refuse d'envisager la vente de son attaquant à des clubs anglais, Manchester City et Chelsea ayant été cités, des offres étrangères arrivent. Ainsi, après le PSG, le quotidien anglais affirme que c'est le Bayern Munich qui est entré récemment dans la danse, en proposant 65ME à Arsenal pour son buteur chilien. Le club de Carlo Ancelotti aurait toutefois émis le désir de rapidement conclure l'opération avec les Gunners, et donc ne pas entrer dans une guerre des offres. Mais du côté de la formation londonienne, Wenger n'a pas encore totalement accepté l'idée d'un départ d'Alexis Sanchez, et la rapidité exigée par le Bayern Munich n'est pas du tout de son goût. Le Paris Saint-Germain a donc toujours un petit avantage, surtout s'il franchit cette barre de 65ME...