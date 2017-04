PSG : 60ME pour un joueur du Real Madrid ! Paris prêt à craquer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le Paris Saint-Germain s'active pour chercher un joueur capable d'aider Edinson Cavani dans sa mission. Et selon le quotidien sportif espagnol AS, le PSG a trouvé le joueur idéal du côté du Real Madrid en la personne de Marco Llorente.

Marco Llorente n'est pas le plus connu des joueurs des Merengue, et pour cause, ce milieu offensif de 22 ans a été prêté cette saison par le Real Madrid au Deportivo Alavès, et c'est sous les couleurs de la formation basque qu'il brille cette saison en Liga. Cependant, Marco Llorente a une très grosse cote en Espagne où il est considéré comme l'une des valeurs montantes du football. Et cela se ressent au niveau du tarif, puisque pour faire venir Marco Llorente lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 60ME aux dirigeants du Real Madrid, lesquels pourraient laisser partir le jeune milieu de terrain.

Ce prix semble tout de même énorme pour un joueur qui doit encore prouver des choses et qui n'a plus qu'un an de contrat avec le club entraîné par Zinedine Zidane. Mais, dès que le PSG colle son nez dans un dossier, les prix ont tendance à exploser, alors on ne s'étonnera de rien. On ne prête qu'aux riches...