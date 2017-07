PSG : 500ME pour Neymar au PSG, c'est une bonne affaire !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La possible venue de Neymar au Paris Saint-Germain lors de ce mercato continue a affoler la presse espagnole et brésilienne ce jeudi. Tandis que du côté espagnol on cite des supporters du Barça qui auraient croisé le père de Neymar et qui auraient été informés par ce dernier que son fils allait rester, pour les médias brésiliens, la venue de la star du Barça au PSG semble de plus en plus probable.

Mais voilà, si le Paris Saint-Germain veut s'offrir Neymar, il va falloir sortir de l'argent et pas qu'un peu. Car en dehors des 220ME de la la clause libératoire de la star brésilienne, qui peuvent être divisés sur la durée du contrat, le salaire de Neymar représente à priori 50ME par saison. Une dépense colossale mais qui n'est pas du tout de la folie selon Didier Poulmaire, l'homme qui a fait venir Frank McCourt à l'OM et qui a été l'avocat de Laure Manaudou et Yoann Gourcuff. « Il ne faut pas se laisser impressionner par les charges que représenterait Neymar. D’abord, il est l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs de la planète. Ensuite, c’est une marque mondialement connue, dotée d’une image puissante et très positive. Il incarne des valeurs de fraîcheur, de spontanéité et de générosité. Bref, son potentiel commercial est énorme et si le PSG négociait l’exploitation d’une partie de son image individuelle, les retombées seraient forcément hors normes », explique l’avocat, qui ne voit donc pas dans cette opération un coup de folie total de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain.