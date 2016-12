PSG : 47ME pour Coutinho, Paris tente le coup !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Julian Draxer et Giovani Lo Celso ne seront probablement pas les seuls renforts du Paris Saint-Germain en janvier. Et à moins d'une semaine de l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le PSG semble avancer ses pions dans plusieurs dossiers. Ce lundi, le Daily Express affirme ainsi que le club de la capitale a l'intention de faire une offre à Liverpool afin de s'attacher les services de Philippe Coutinho. Pour convaincre Jurgen Klopp et les dirigeants des Reds de vendre leur attaquant sud-américain, le Paris Saint-Germain est prêt à dépenser 47ME, six mois seulement après avoir tenté la même opération pour le même Coutinho...à la moitié de ce prix.

Actuellement en phase de reprise après une blessure aux ligaments de la cheville, Philippe Coutinho n'est pas seulement sur les tablettes du PSG, puisque le tabloïd affirme que le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient susceptibles de s'inviter dans ce dossier de l'attaquant brésilien de 24 ans. Cependant, si Coutinho a confié à un proche qu'il serait prêt à dire oui au Barça, le club catalan veut attendre la fin de saison pour éventuellement le faire venir. Pas de quoi le rebuter, un départ l'été prochain étant également la solution préférée par Liverpool.