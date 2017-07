PSG : 40ME, Al-Khelaïfi veut faire cracher l'Inter pour Pastore

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après une saison mitigée et plombée par les blessures (15 matchs), Javier Pastore souhaite enfin s’imposer au PSG et devenir un élément fort de l’équipe d’Unai Emery. Ainsi, le représentant de l’international argentin a scellé l’avenir de son poulain la semaine dernière, expliquant que « Javier est heureux à Paris, il ne partira pas ». Mais malgré les déclarations de son entourage, l’ancien milieu de terrain de Palerme garde une belle cote en Europe. En Italie plus précisément, où l’Inter Milan lui ferait les yeux doux.

Selon les informations du Corriere Dello Sport, le club milanais a approché le Paris Saint-Germain afin de négocier un éventuel transfert de Javier Pastore cet été. Problème pour les Nerrazurri, les demandes jugées « excessives » du club de la capitale. Effectivement, le média transalpin avance que Nasser Al-Khelaïfi réclame près de 40 millions d’euros pour lâcher le milieu de terrain de 28 ans, soit quasiment le prix d’achat du joueur à l’été 2011 (42 millions d’euros). A ce tarif-là, l’Inter Milan devrait vite lâcher la piste. Et cela ne déplairait pas forcément à Unai Emery, qui n’a pas abandonné l’idée d’en faire un de ses joueurs essentiels au milieu de terrain.