PSG : 4-2-3-1, le titre, Monaco... Pastore est déterminé

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Javier Pastore, milieu de terrain du PSG, après la victoire contre l'OL (2-1) : « C'est bien d'avoir gagné ce match pour continuer notre chemin en championnat. Jouer en 10 ? C'est une position que j'aime beaucoup. Je me sentais très bien pendant ce match. Le 4-2-3-1 ? On a travaillé ce système pendant la semaine. Le coach aime bien me faire jouer en 10, et moi je suis plus à l'aise aussi. Monaco ? Ils ont de grands joueurs, ils jouent très bien en ce moment. On a la pression. On doit gagner tous les matchs pour rester dans la course au titre. Je sens que j'ai une responsabilité dans ce sprint final. Je n'ai pas beaucoup joué cette saison à cause des blessures, donc maintenant, je vais essayer d'être décisif à chaque match pour aider l'équipe à gagner la Ligue 1 ».