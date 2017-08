PSG : 140ME et Lucas, accord trouvé pour Mbappé au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Les regards de toute l'Europe se tournent encore vers le Paris Saint-Germain cette semaine, car la possibilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le club de la capitale augmente de jour en jour. Si la semaine passée, la presse espagnole annonçait un accord Monaco-PSG, et que dimanche le JDD confirmait que les dirigeants russes acceptaient de négocier avec Nasser Al-Khelaifi pour l'attaquant international, ce mardi c'est Sky Sports Italie qui voit l'opération se réaliser rapidement.

Selon le média transalpin, le Paris Saint-Germain devrait non seulement lâcher 140ME pour s'offrir Kylian Mbappé, mais en plus Lucas ferait le chemin inverse, le joueur brésilien étant convoité par le club de la Principauté. En incluant Lucas, le PSG ferait baisser de 40ME le prix plusieurs fois évoqué pour le transfert de Mbappé. Et Sky Sports Italie indique que pour faire venir le duo Mbappé-Fabinho, les dirigeants du Paris SG pourraient payer jusqu'à 220ME, soit le prix dépensé pour le seul Neymar. Reste tout de même à finaliser tout cela, ce qui évidemment ne sera pas la chose la plus facile.