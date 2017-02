Pierre Ménès applaudit un PSG version Barça contre un OM à son niveau

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Au moment d'analyse la démonstration du PSG dimanche soir au Vélodrome contre l'OM, Pierre Ménès n'y va pas par quatre chemins. Pour le consultant de Canal+, face à une formation marseillaise qui a joué à son niveau, le Paris Saint-Germain était lui en mode Barcelone et forcément cela s'est payé très cher pour l'Olympique de Marseille. Pierre Ménès n'accable pas l'OM, mais il constate juste que le club phocéen ne peut pas rivaliser avec un PSG à ce niveau.

« On attendait beaucoup de ce Classico. Ou plutôt, certains en attendaient beaucoup parce que personnellement, je ne voyais pas comment le PSG pouvait perdre à Marseille compte tenu des lacunes des Olympiens cette saison face aux équipes du haut de tableau. Mes craintes se sont confirmées au-delà de ce que je pouvais imaginer avec un triomphe monstrueux du PSG. Les Parisiens ont infligé à Marseille sa plus grosse défaite à domicile depuis 1964. Durant ce match, on a revu le même PSG que contre Barcelone et notamment ce superbe pressing qui permet d'utiliser quatre ou cinq joueurs pour gêner les relances défensives adverses. Les visiteurs ont constamment récupéré le ballon très haut et joué très juste ensuite. Une justesse incarnée par Javier Pastore. Emery a fait le choix de le titulariser pour profiter de sa qualité de passes incomparable. Le deuxième but de Cavani est l'illustration parfaite de ce que peut apporter l'Argentin (…) Au retour des vestiaires, Rudi Garcia a sorti le fantôme de Patrice Evra pour faire entrer Bedimo mais le deuxième acte a été encore plus pénible pour les Marseillais. Ils ont encaissé trois autres buts et auraient même pu en prendre plus sans une bonne prestation de Pelé (…) Certes, ce match ne rapporte que trois points et Paris a toujours du retard sur Monaco mais c'est une prestation qui fera date. Elle est, je le répète, du niveau de celle face au Barça. De son côté, Marseille a pour l'instant trop de lacunes dans tous les secteurs de jeu pour espérer rivaliser avec une équipe de ce niveau », explique, sur son blog, Pierre Ménès à priori pas surpris par l’ampleur du succès parisien.