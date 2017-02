OM-PSG : Marseille « déteste Paris », Rabiot aime ça

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Quelques heures avant le Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot s'est confié sur la rivalité entre les deux clubs français.

Ce dimanche, Adrien Rabiot profitera de l'absence de Thiago Motta dans l'entrejeu parisien pour débuter son premier Classico à Marseille en tant que titulaire. Cette rencontre contre l'ennemi marseillais est particulière pour l'international français. Formé au PSG et Parisien pure souche, Rabiot connaît bien l'importance de cette rencontre, jugée comme la plus importante de l'année par les supporters franciliens. Si le match aller avait déçu au Parc des Princes (0-0), le joueur de 21 ans espère que le PSG se rattrapera au Vélodrome. Si l'ambiance sera folle, Rabiot avoue que la haine des fans marseillais pour Paris va le pousser à faire encore plus d'effort.

« J’aime bien ces ambiances-là, quand c’est un peu chaud. Le fait d’être avec le maillot de Paris à Marseille, on sait qu’ils détestent Paris, c’est stimulant. C’est un match où il y a trois points à gagner, donc ça reste un match de championnat comme les autres. Mais c’est vrai que pour nous, les joueurs qui sont formés à Paris, c’est un match important. Les supporters nous le répètent aussi, c’est le match de l’année, celui qu’il faut gagner. C’est un match qui a une saveur particulière. Je pense qu’il faut se mettre en mode Ligue des Champions. Ça ne va pas être facile du tout. Il va falloir se mettre en mode guerrier. Depuis une semaine, les gens parlent de ce match. C’est THE match. Pour les supporters c’est vraiment important, je le comprends. Le 0-0 de l'aller ? J’espère que ce sera différent. On n’avait pas vu une équipe de football, c’est dommage. J’espère qu’il y aura un peu plus de spectacle. Avec les recrues, avec ce qu’a apporté le nouveau coach, je crois que ça va être un bon match, un match ouvert », a confié, sur les ondes d'Europe 1, le milieu de terrain parisien, qui révèle donc toute sa motivation avant le grand match de ce dimanche soir.