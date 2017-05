OL : Lyon trolle salement le PSG et ça passe mal à l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Dans la foulée de la victoire de Nice contre le Paris Saint-Germain, le compte Twitter de l'Olympique Lyonnais a subitement sorti un message rappelant que l'OL avait gagné sept fois consécutivement le titre de champion de France. Il s'agissait bien évidemment de faire remarquer qu'en laissant très probablement Hexagoal à Monaco, le PSG ne pourrait pas se rapprocher de sitôt de l'Olympique Lyonnais alors que Paris en était à quatre titres consécutifs.

Mais contre toute attente, devant ce message chambreur, ce ne sont pas les supporters du Paris Saint-Germain qui se sont le plus déchaînés mais ceux de l'Olympique Lyonnais. Car ces derniers digèrent clairement mal que l'OL, quatrième du classement de Ligue 1 et à 23 points du PSG, puisse se moquer du Paris SG. « Bien sûr, il faut chambrer, surtout vu la saison de l'OL », a ainsi ironisé @Raymond_Jacquet, d’autres messages étant nettement plus incisifs. « On a le CM le plus con de L1 abusé », lance ainsi Zakouni, tandis que d’autres supporters lyonnais en profitent pour attaquer Bruno Genesio, visiblement pas très apprécié, doux euphémisme, par une large partie de la communauté lyonnaise sur Twitter.