OGCN-PSG : Les supporters de Nice rendent hommage à Ben Arfa

Absent du groupe du Paris Saint-Germain pour affronter l'OGC Nice ce dimanche soir, Hatem Ben Arfa a pourtant reçu un vibrant hommage de la part des supporters azuréens. Durant l’échauffement d'avant-match, les Aiglons ont effectivement chanté à la gloire de l'attaquant français en clamant : « Hatem on t’aime, Hatem on t’adore ! Oh oui Hatem, c’est toi le plus fort ! ». Au bon souvenir de la saison dernière, au cours de laquelle HBA avait retrouvé son meilleur niveau...