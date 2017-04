OGCN-PSG : Absent, Hatem Ben Arfa laisse deux messages

Dans : PSG, OGCN, Ligue 1.

Alors que son Paris Saint-Germain affrontera l'OGC Nice sans lui ce dimanche soir, Hatem Ben Arfa a tout de même laissé un sympathique message à ses anciens coéquipiers.

De retour au sommet de son art la saison dernière sous les couleurs azuréennes, Hatem Ben Arfa vit une saison plus que compliquée sous les ordres d'Unai Emery. Jamais titulaire, l'attaquant français n'est plus dans les plans du PSG en cette fin de saison. Absent des terrains depuis le 5 avril dernier et sa bonne prestation face à Avranches en Coupe de France (0-4), HBA ne figure même plus dans le groupe parisien ces derniers temps pour cause « d'entraînement ». Dimanche, il n'aura donc pas le plaisir de recroiser le chemin de Nice à l'Allianz Riviera. Malgré cette déception, l'ancien niçois a tenu à prévenir les Aiglons, et notamment Yoann Cardinale et Jean-Michaël Seri.

« Je mets en garde Cardi. Ne commence pas à faire des une-deux avec Dante dans la surface contre nous, sinon on va vous piquer la balle (rires). Et un autre message à Seri. Qu’il se calme avec ses passes magiques. Parce qu’il faut qu’on aille chercher le titre aussi. C’est un passeur hors pair. Ce sont des passes de génie », a lancé, sur le site de l'OGCN, un Ben Arfa chambreur, qui aura donc tout le temps de voir si ses anciens coéquipiers écoutent bien ses conseils...