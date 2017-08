Officiel : Matuidi à la Juventus pour 20ME plus 10,5ME de bonus !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain et la Juventus ont officialisé ce vendredi après-midi le transfert de Blaise Matuidi du PSG vers le club turinois. La Vieille Dame a précisé que le milieu international français s'était engagé jusqu'en 2020 et que le transfert était de 20ME avec des bonus qui peuvent atteindre 10,5ME. La Juventus précise aussi que ce montant sera payé sur trois ans au Paris Saint-Germain.

« Je garderai un excellent souvenir des six saisons de Blaise sous notre maillot. C’est un joueur qui a disputé chaque match avec beaucoup de générosité et une envie permanente de tout gagner, suscitant l’admiration de tous. Blaise restera dans nos cœurs et il sera toujours le bienvenu dans la grande famille du PSG. Nous lui souhaitons une pleine réussite pour ce premier défi à l’étranger et tout le succès possible avec l’équipe de France en cette saison de Coupe du monde », a confié Nasser Al-Khelaifi après le transfert de Blaise Matuidi à la Juventus.

Blaise Matuidi était arrivé au PSG en provenance de l'ASSE en 2011, et il a tout gagné sous le maillot du Paris Saint-Germain, sauf la Ligue des champions, dont la Juventus est le récent finaliste.