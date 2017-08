Officiel : Luis Fernandez directeur sportif du centre de formation du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi après-midi le come-back de Luis Fernandez au sein du staff du club de la capitale. L’ancien joueur et entraîneur du PSG, désormais consultant pour BeInSports, est nommé ce jour au poste directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer le retour au Club de Luis Fernandez. L’ancien milieu de terrain et entraîneur des Rouge et Bleu devient, à compter du 16 août 2017, le nouveau Directeur sportif du Centre de formation du club de la capitale (…) Âgé de 57 ans, Luis Fernandez aura pour missions principales de convaincre les jeunes joueurs en cours de formation au Paris Saint-Germain de signer au Club leur premier contrat professionnel et de développer un réseau relationnel de qualité avec les Clubs et dirigeants d’Ile-de-France, ainsi qu'avec la Ligue de Paris. Il devra également s’attacher à étoffer un réseau auprès de Clubs français et étrangers afin de permettre au Paris Saint-Germain d’y placer en prêt des jeunes joueurs dans les meilleures structures adaptées à leur développement. Luis Fernandez partagera toute information concernant les jeunes du Centre de formation avec le Directeur sportif Antero Henrique – à qui il sera directement rattaché - en vue de leur intégration dans l’équipe première », précise le PSG dans son communiqué.