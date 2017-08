Officiel : Le FC Barcelone confirme le paiement des 222ME et menace !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans un communiqué, le FC Barcelone a confirmé ce jeudi soir que le clause libératoire de Neymar avait été levée après le paiement des 222ME contractuellement prévus l'an dernier lors de la prolongation de la star brésilienne.

« Cet après-midi, les représentants légaux de Neymar Jr. se sont rendus aux bureaux du Club et ont réalisé le paiement des 222 millions d'euros représentant l'indemnisation de rupture unilatérale et sans raison du contrat unissant les deux parties. Ainsi, le Club enverra à l'UEFA tous les détails de cette opération afin de déterminer les responsabilités disciplinaires émanant de ce cas », a précisé le Barça, histoire de bien faire comprendre que c'est à contrecoeur que Neymar avait libéré afin de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Mais en attendant, le club catalan a encaissé 222ME et va pouvoir se renforcer lors de ce mercato.