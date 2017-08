Officiel : Krychowiak prêté par le PSG à West Bromwich Albion

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

West Bromwich Albion a officialisé ce mercredi soir la signature de Grzegorz Krychowiak. Le milieu de terrain international polonais du Paris Saint-Germain, arrivé lors du mercato 2016 pour 33ME, est prêté pour une saison sans option d'achat au club anglais.

« J'ai eu de nombreuses offres venues d'Espagne et d'Italie. Mais WBA est un club très ambitieux et il y a une bonne ambiance ici », a expliqué Grzegorz Krychowiak après l'officialisation de son départ en Premier League. De son côté, le PSG a fait dans la sobriété concernant un joueur sur lequel Unai Emery ne comptait plus. « Le Club souhaite à Grzegorz le meilleur dans les nouveaux challenges qui l’attendent désormais en Premier League », a indiqué le Paris Saint-Germain.