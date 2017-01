Officiel : Julian Draxler signe au PSG jusqu'en 2021

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mardi matin, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Julien Draxler jusqu'en 2021. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Julian Draxler dans l’effectif des champions de France. Transféré du VfL Wolfsburg, l’international allemand a signé son contrat, ce lundi, avec le club de la capitale. Il est désormais lié jusqu’au 30 juin 2021 », précise le PSG dans un communiqué.

Commentant cette signature au Paris Saint-Germain, l’international allemand ne masque pas son bonheur. « C’est avec une grande joie et beaucoup d’impatience que je rejoins le Paris Saint-Germain. Pour la première fois de ma carrière, je vais découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat et je suis très fier de vivre cette nouvelle étape au sein d’un club devenu une référence en Europe, qui a recruté beaucoup de très grands joueurs ces dernières années. Je compte tout faire pour aider le PSG à gagner de nouveaux titres et continuer de grandir au niveau international », a confié Julian Draxler.

De son côté, Nasser Al-Khelaifi est lui aussi satisfait que l’Allemand débarque cet hiver au PSG. « Je suis très heureux d’accueillir Julian Draxler dans la famille du Paris Saint-Germain. La signature de cet international allemand très convoité réaffirme le fort pouvoir d’attraction du Club auprès des joueurs de grand talent. Ses qualités ont tout pour s’inscrire dans le projet de jeu de notre équipe et pour séduire nos fans. Avec le recrutement de Julian Draxler, nous maintenons les ambitions du PSG à un niveau très élevé, celui auquel tous nos supporters veulent voir briller leur club de cœur », a expliqué le président du Paris Saint-Germain.